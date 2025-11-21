В "Ощадбанке" сделали важное заявление о сроке действия карт: кому надо перевыпустить
Срок действия платежных карт "Ощадбанка" автоматически продлили до 30 июня 2026 года. Речь идет о картах, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления банка Сергея Наумова.
Впрочем, автоматическое продление касается не всех. Двум категориям клиентов нужно обязательно получить новую карту, иначе с 1 января 2026 года их карты будут заблокированы.
Кому не продлят карту автоматически
По словам Наумова, продление не произойдет, если:
- срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025 года по ней была хотя бы одна операция (успешная или нет) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;
- срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, но остаток на ней равен нулю, и за последние 6 месяцев не было ни одной операции.
Пользователям карт из этих категорий нужно самостоятельно обратиться в отделение "Ощадбанка" и перевыпустить карту заранее, чтобы не потерять доступ к средствам с 1 января 2026 года.
В банке также напоминают: если карта уже перевыпущена, ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.
Ранее РБК-Украина писало, что "Ощадбанк" вводит ряд обновлений для клиентов в ноябре 2025 года. Теперь можно перевыпустить карту в цифровом формате без пластика, а премиальные Visa Platinum и Visa Infinite будут оформляться в гривне, долларах и евро.
Также мы рассказывали, что "Ощадбанк" представил обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснил, кто может ее оформить и какие преимущества она имеет.