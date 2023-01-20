Баллистический террор. Какими ракетами Россия бьет по Украине и как это остановить

На прошлой неделе Россия впервые атаковала Киев ракетами зенитного комплекса С-400. Военные не исключают повторение ударов, поскольку украинские силы не могут их эффективно сбивать.

О том, какие ракеты баллистического типа использует противник и есть ли способы защититься, - в материале РБК-Украина .

Что такое баллистическая ракета

Баллистическая ракета - это разновидность ракетного оружия. Ее траектория напоминает крутую дугу. В таких ракетах двигатели работают только на активном участке разгона, а большую часть полета они находятся в неуправляемом движении. Грубо говоря, это похоже на то, что ракету бросили, как камень.

Они могут запускаться со стационарных (шахтных или открытых) или мобильных (шасси, самолеты, корабли и подлодки) пусковых установок. По области применения делятся на тактические и стратегические. К последним относят межконтинентальные и ракеты средней дальности, которые оснащают ядерными боеголовками.

Чем отличается от крылатой

Основные отличия сводятся к траектории полета. Например, крылатая ракета, по сути, является самолетом, а наличие крыльев обеспечивает ей высокую маневренность. В том числе возможность менять траекторию, избегая средств противовоздушной обороны (ПВО), а также огибая рельеф на низкой высоте.

По сравнению с крылатой ракетой к преимуществам баллистической относят малое время подлета и высокую скорость головной части, что сильно затрудняет перехват даже современными ПВО. Кроме того, они несут более мощный заряд и имеют гораздо большую разрушительную силу.

Какой баллистикой Россия бьет по Украине

С начала полномасштабного вторжения российские войска бьют по Украине тремя видами баллистических ракет - это "Точка-У", "Искандер-М" и переоборудованные под стрельбу по наземным целям зенитные комплексы С-300/С-400.

С-300/С-400

Ракетами из комплексов С-300 Россия бьет по прифронтовым городам, от них периодически страдают Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье. Обстрелы ведутся с расстояния до 150 км, и чем оно больше - тем меньше точность. В результате, С-300 прилетают в жилые дома, школы, больницы и гостиницы.

Фото: из российских установок С-400 могли обстрелять Киев (doblest club)

Но 14 января 2023 года похожие ракеты прилетели в Киев еще до объявления тревоги. Военные эксперты предположили, что это были баллистические ракеты. Позже информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сообщил об ударе С-300/С-400.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивает, что поскольку самое минимальное расстояние от Киева до границы с Россией или Беларусь составляет 160 км, то противник вел огонь модифицированными ЗРК.

"Есть комплексы С-300, скажем, С-300 В1 или ПМУ, они могут стрелять дальше, чем 200 километров. Но стреляют по баллистической траектории. Если мы берем, что это из России - это 200+ километров, что они могли сделать? Подъехать, замаскироваться, с утра ударить и убежать", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Поскольку ракеты шли по баллистической траектории, их не засекли средства ПВО. Собственно, поэтому воздушная тревога зазвучала уже после удара. Кроме того, ракеты С-300/С-400 имеют большую скорость. По словам Игната, С-300 достигают 3 500 км/ч, С-400 - 4 500 км/ч, и время подлета составляет всего 1,5 - 2 минуты.

Одно из отличий ракет С-300 от С-400 в модификации "земля-земля" - дальность поражения цели. По разным оценкам, запущенные по баллистической траектории ракеты С-300 имеют эффективную дальность 110-120 км. В случае с С-400 - до 230 км (как минимум) для ракет 40Н6, обломки которой, предположительно, обнаружили после удара по Киеву.

То есть столицу Украины они способны достать даже из приграничных районов Брянской области, а если их разместить вплотную к белорусско-украинской границе, то под угрозой будут Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Фото: зона поражения ракетами С-400 в случае размещения ЗРК возле границы Беларуси и Украины (инфографика defence-ua.com)

"Искандер-М"

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс наземного базирования "Искандер" может запускать баллистические ракеты 9М723. Они предназначены для уничтожения средств ПВО и стационарных объектов. Особенно активно применялись в начале полномасштабного вторжения России.

Фото: российские "Искандеры" активнее применялись в начале вторжения (armyinform.com.ua)

Из последнего - 2 января 2023 года Россия атаковала "Искандерами" Дружковку (Донецкая область), в результате были повреждены жилой и промышленный сектор, а также разрушена ледовая арена "Альтаир". Один человек погиб, еще один получил ранения.

Фото: последствия удара ракетой "Искандер" по ледовой арене в Дружковке (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Основные характеристики:

Длина - 6,2-7,3 м

Вес боевой части - 480-700 кг

Скорость - 8820 км/ч

Максимальная дальность - 500-700 км

Точность - 10 м

"Точка-У"

Баллистическая ракета на мобильной колесной платформе, разработанная еще в 1960-х годах. Дальность поражения цели составляет 120 км, но ее кассетные заряды разлетаются на площадь в 7 гектаров.

Российская Федерация неоднократно заявляла о том, что "Точку-У" якобы сняли с вооружения в 2019 году. Но как минимум летом 2022 года противник продолжал применять эти ракеты для обстрелов украинских населенных пунктов. Одним из наиболее кровавых эпизодов войны стал удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

Основные характеристики:

Длина - 6,4 м

Вес боевой части - 480 кг

Скорость - 3 960 км/ч

Максимальная дальность - 120 км

Точность (КВО) - 50-250 м

Сколько баллистических ракет осталось у России

В начале января министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал инфографику, согласно которой из вышеупомянутых ракет осталось:

"Искандеры" - 11% (92 единицы, с начала войны по Украине выпущено 744)

С-300 - 83% (6672 единицы, с начала войны по Украине выпущено 1328)

Фото: сколько ракет осталось у России

По данным украинской разведки, сейчас российская промышленность может производить около 50 ракет разных типов в месяц. Но в данном случае речь идет об около 30 ракет Х-101 и 15-20 "Калибров". Что касается баллистических, таких данных нет.

С учетом того, что большое количество "Искандеров" было выпущено в первые дни, противник вынужден переоборудовать для ударов по наземным целям ракеты комплексов С-300 и С-400. А также использовать дорогие противокорабельные ракеты Х-22.

Х-22 ("Буря")

Ракеты этого типа тоже унесли жизни многих украинцев. Последний эпизод - удар по многоэтажке в Днепре 14 января, в результате которого погибли 46 человек и еще десятки травмированы. Такой же ракетой был атакован торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года, когда погибли более 20 человек.

Крылатая сверхзвуковая ракета воздушного базирования была принята на вооружение еще 1968 году. Главное ее предназначение - уничтожение авианосцев с помощью ядерной боевой части. За время войны в Украине российские войска уже применили порядка 200 единиц. Естественно, без ядерного компонента.

Фото: противокорабельные ракеты Х-22 летят на высокой скорости и не могут быть перехвачены украинскими ПВО (wikipedia.org)

Основные характеристики:

Длина - 11,7 м

Вес боевой части - 960 кг

Скорость - от 4000 до 5630 км/ч

Максимальная дальность - 600 км

Точность (КВО) - 200-5000 м

Согласно данным Алексея Резникова, на сегодня у России осталось 44% от довоенного запаса Х-22, то есть около 162 единиц.

В свое время Украина также имела Х-22, но передала их Российской Федерации по условиям Будапештского меморандума в обмен на гарантии безопасности. Не исключено, что противник применяет полученные в 1990-х годах ракеты.

Как бороться с такими ракетами

И сверхзвуковые, и ракеты с баллистическими траекториями остаются большой проблемой для Украины. Во-первых, потому что основа нашей системы ПВО - это С-300 с перехватчиками скоростью до 3 500 км/ч. Во-вторых, к примеру, "Искандер" падает с высоты в десятки километров, преодолевая расстояние в 500 км за 4-5 минут. Украинские средства противовоздушной обороны не успевают за это время зафиксировать запуск, опознать цель и подать сигнал тревоги.

Да и в целом поражение баллистических ракет на участке снижения не дает гарантии выведения из строя. В таком случае поврежденная ракета может по инерции упасть на землю и взорваться. Поэтому для перехвата С-300/С-400 нужны такие комплексы, как Patriot, которые имеют возможность кинетического поражения баллистических целей. По состоянию на сегодня Украина ждет поставку трех батарей из США, Германии и Нидерландов.

Фото: американские Patriot должны повысить шансы на успешную борьбу против баллистических ракет (GettyImages)

Еще один способ борьбы - уничтожение самих пусковых установок С-300/С-400. То есть фактически удары по территории Российской Федерации или Беларуси. Но по мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник вряд ли будет стрелять из одного и того же места, так как в таком случае повышается риск быстрого обнаружения. Большинство опрошенных РБК-Украина военных аналитиков сходятся во мнении, что кроме ожидания нового ПВО, необходимо бить по самим местам пуска, уничтожая, как базы, так и установки ЗРК.

Подробнее об этом в материале ""Модернизированный террор": Зачем россияне обстреляли Киев из ЗРК и как с ними бороться".

Что касается Х-22, то на сегодня украинские ПВО не могут перехватывать такие скоростные цели. И, как оказалось, более ранние сообщения об успешной нейтрализации ракет данного типа оказались ошибочными.

"Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле обломки Х-22 (а иногда это даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22. Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, и это факт", - объяснял Юрий Игнат.

Для перехвата таких ракет Украине нужны американские комплексы противоракетной обороны Patriot или франко-итальянские ЗРК SAMP/T. Согласно последним данным, правительство Италии уже приняло решение о передаче первой батареи.

Кроме того, на днях замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вашингтон обсуждает варианты усиления противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла противодействовать баллистическим ракетам. О чем конкретно идет речь, пока неизвестно.