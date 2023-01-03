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Обстрел Дружковки: оккупанты применили "Искандеры", есть погибший

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Донецкая область, Вторник 03 января 2023 19:45
Обстрел Дружковки: оккупанты применили "Искандеры", есть погибший Фото: россияне использовали ракетный комплекс "Искандер" при обстреле Донецкой области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 2 января, при обстреле города Дружковка Донецкой области военные РФ использовали ракетный комплекс "Искандер". В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"По Дружковке нанесли два удара с ракетного комплекса "Искандер". Поврежден жилищный сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен", - сказал Тимошенко.

Фото: результаты обстрела ледовой арены в Дружковке (twitter.com DmytroKuleba)

Он также отметил, что сегодня утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии, попав в жилой квартал, а в Ахтырском районе Сумской области был зафиксирован авиаудар с вертолета.

Напомним, вчера оккупанты атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области. В результате обстрела Дружковки и Краматорска были ранены два человека.

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