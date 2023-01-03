Обстрел Дружковки: оккупанты применили "Искандеры", есть погибший
Вчера, 2 января, при обстреле города Дружковка Донецкой области военные РФ использовали ракетный комплекс "Искандер". В результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"По Дружковке нанесли два удара с ракетного комплекса "Искандер". Поврежден жилищный сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен", - сказал Тимошенко.
Он также отметил, что сегодня утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии, попав в жилой квартал, а в Ахтырском районе Сумской области был зафиксирован авиаудар с вертолета.
Напомним, вчера оккупанты атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области. В результате обстрела Дружковки и Краматорска были ранены два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.