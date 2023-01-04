ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько ракет может сейчас производить Россия: ответ разведки

Новина українською →
Украина, Среда 04 января 2023 08:39
Сколько ракет может сейчас производить Россия: ответ разведки Фото: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Российская промышленность за месяц может производить 50 ракет разных типов. Учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Так, по данным военной разведки, Россия может за месяц производить около 30 единиц ракет Х-101, а также 15-20 "Калибров".

"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много - максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу по производству идут в войска", - объяснил Скибицкий.

Он добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.

"Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет:по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов", - сказал представитель ГУР.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что в российских запасах осталось менее 150 ракет. При этом, по его словам, РФ в месяц может изготовить до 50 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ракети Главное управление разведки Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет