Сколько ракет может сейчас производить Россия: ответ разведки

Так, по данным военной разведки, Россия может за месяц производить около 30 единиц ракет Х-101, а также 15-20 "Калибров".

"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много - максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу по производству идут в войска", - объяснил Скибицкий.

Он добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.

"Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет:по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов", - сказал представитель ГУР.