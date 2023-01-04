Сколько ракет может сейчас производить Россия: ответ разведки
Российская промышленность за месяц может производить 50 ракет разных типов. Учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Так, по данным военной разведки, Россия может за месяц производить около 30 единиц ракет Х-101, а также 15-20 "Калибров".
"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много - максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу по производству идут в войска", - объяснил Скибицкий.
Он добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.
"Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет:по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов", - сказал представитель ГУР.
Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что в российских запасах осталось менее 150 ракет. При этом, по его словам, РФ в месяц может изготовить до 50 ракет.
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