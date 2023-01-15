ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреляла Украину 14 января

Новина українською →
Воскресенье 15 января 2023 01:38
В Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреляла Украину 14 января Фото: В Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреляла Украину (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области РФ около 15:30, попала в многоэтажку в Днепре", - проинформировали украинские защитники.

В Воздушных силах отметили, что радиолокационными средствами было обнаружено приблизительное место запуска, высота и скорость полета. И никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.

"В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбитая средствами ПВО", - объяснили наши военные.

В то же время указали, что масса боевой части Х-22 - около 950 килограммов. Максимальная дальность полета - до 600 километров. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

"Лишь зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (говорится о системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", - подчеркнули в Воздушных силах.

Украинские защитники призывали обращать внимание только на официальные заявления Минобороны, Генштаба или видов и родов войск ВСУ, а также тщательно проверять любые громкие высказывания, тиражируемые в сети.

Напомним, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Днипро Война России против Украины
NEWS
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам