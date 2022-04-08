Обстріл вокзалу у Краматорську. Загинули 50 осіб, серед них 5 дітей

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську загинули 50 осіб, з них 5 дітей. Ще 98 місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.