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Обстріл вокзалу у Краматорську. Загинули 50 осіб, серед них 5 дітей

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Краматорськ, П'ятниця 08 квітня 2022 17:08
Обстріл вокзалу у Краматорську. Загинули 50 осіб, серед них 5 дітей Фото: 50 осіб загинули внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську загинули 50 осіб, з них 5 дітей. Ще 98 місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що на місці трагедії відразу загинули 38 осіб, ще 12 померли у лікарнях.

Крім того, 98 постраждалих були госпіталізовані. Серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

Нагадаємо, російські окупанти атакували залізничний вокзал у Краматорську зранку 8 квітня. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська армія застосувала ракету "Точка У".

Поранених під час обстрілу почали евакуювати в лікарні в інші регіони України.

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