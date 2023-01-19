ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по дому в Днепре: число жертв вновь возросло

Новина українською →
Днепр, Четверг 19 января 2023 15:57
Ракетный удар по дому в Днепре: число жертв вновь возросло Фото: число жертв в результате удара по дому в Днепре 14 января возросло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Число погибших вследствие коварного ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 46 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"По уточненной информации, попавшая по днепровской многоэтажке российская ракета унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", - сообщил он.

Кроме того, из-за российской атаки ранения получили 80 человек. Сейчас в больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине ракетный удар
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области