Ракетный удар по дому в Днепре: число жертв вновь возросло
Число погибших вследствие коварного ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 46 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"По уточненной информации, попавшая по днепровской многоэтажке российская ракета унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", - сообщил он.
Кроме того, из-за российской атаки ранения получили 80 человек. Сейчас в больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.
трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.
Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.
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