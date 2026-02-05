"Баланс окупантів - від'ємний": РФ вдруге за війну встановила антирекорд за втратами
У січні 2026 року Росія вдруге з початку повномасштабної війни втратила солдатів більше, ніж мобілізувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Читайте також: Блокування Starlink б'є по штурмах росіян: що відбувається на лінії фронту
Він розповів, що протягом минулого місяця у російську армію прибуло 22 000 новобранців. Водночас протягом січня підтверджені ворожі втрати становили 30 618 окупантів. Таким чином, ліквідовано на 8 618 росіян більше, ніж було мобілізовано/законтрактовано.
При цьому "Мадяр" наголосив, що кожного третього російського окупанта ліквідували саме підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.
Він додав, що протягом січня СБС уразили 1012 точок вильотів ворожих пілотів та 1404 одиниць їх обладнання, 2128 ворожих розвідувальних і ударних дронів, 478 одиниць артилерії, 80 танків, 88 БТР/БМР, 44 ЗРК/РСЗВ, 27 РЛС, 1705 одиниць логістичної техніки та ін.
"Мадяр" зауважив, що у грудні 2025 року підрозділи СБС знищили на 22% більше росіян - 12 037. За його словами, січневі показники впали через погодні умови та зниження штурмової активності ворога.
Успішні операції СБС
Нагадаємо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.
Раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.
Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.
До цього "Мадяр" розповідав, що протягом двох діб СБС провели серію ударів по російській ППО на території Донецької та Запорізької областей.
Всього за 48 годин було знищено одразу шість одиниць ЗРК і радіолокаційних станцій, які становили основу так званої "багатошарової ППО" противника.