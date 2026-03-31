"Багато чого стало очевидним": Гегсет поставив під сумнів доцільність США в НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет дав зрозуміти, що в адміністрації президента США Дональда Трампа незадоволені діями союзників по НАТО під час війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Гегсет наголосив, що Вашингтон і далі розраховує завершити конфлікт з Іраном "на власних умовах". Водночас, говорячи про майбутнє участі США в НАТО, він дав зрозуміти, що остаточне рішення залишатиметься за Трампом.

"А що стосується НАТО, то це рішення залишиться за президентом. Але я лише скажу, що багато чого стало очевидним", - зазначив глава Пентагону.

За його словами, війна продемонструвала, на що насправді готові союзники США, коли йдеться про масштабні дії "в ім’я вільного світу".

Гегсет також поскаржився, що навіть у ситуації, коли йдеться про ракети, які не досягають території самих Сполучених Штатів, а загрожують союзникам та іншим країнам, Вашингтон усе одно стикається не з повною підтримкою, а з ваганнями.

"Коли ми просимо про додаткову допомогу або простий доступ до базового прольоту, ми отримуємо запитання, перешкоди або вагання", - наголосив він.

Міністр додав, що президент США вважає, що союзництво не може вважатися по-справжньому міцним, якщо окремі країни не готові бути поруч у той момент, коли це потрібно Вашингтону.

Загострення між США і НАТО

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.

Причиною він назвав відмову частини союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.

Зокрема, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна не дозволить американським бортам використовувати свій повітряний простір під час операцій проти Ірану.

До цього Мадрид уже відмовив Вашингтону у праві використовувати спільні бази, звідки США довелося вивезти щонайменше 12 літаків-заправників. У відповідь Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією.