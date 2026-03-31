"Багато чого стало очевидним": Гегсет поставив під сумнів доцільність США в НАТО

17:36 31.03.2026 Вт
Глава Пентагону накинувся на союзників через відмову у польотах
aimg Марія Науменко
"Багато чого стало очевидним": Гегсет поставив під сумнів доцільність США в НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет дав зрозуміти, що в адміністрації президента США Дональда Трампа незадоволені діями союзників по НАТО під час війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Пентагон заявив про вирішальний етап війни з Іраном

Гегсет наголосив, що Вашингтон і далі розраховує завершити конфлікт з Іраном "на власних умовах". Водночас, говорячи про майбутнє участі США в НАТО, він дав зрозуміти, що остаточне рішення залишатиметься за Трампом.

"А що стосується НАТО, то це рішення залишиться за президентом. Але я лише скажу, що багато чого стало очевидним", - зазначив глава Пентагону.

За його словами, війна продемонструвала, на що насправді готові союзники США, коли йдеться про масштабні дії "в ім’я вільного світу".

Гегсет також поскаржився, що навіть у ситуації, коли йдеться про ракети, які не досягають території самих Сполучених Штатів, а загрожують союзникам та іншим країнам, Вашингтон усе одно стикається не з повною підтримкою, а з ваганнями.

"Коли ми просимо про додаткову допомогу або простий доступ до базового прольоту, ми отримуємо запитання, перешкоди або вагання", - наголосив він.

Міністр додав, що президент США вважає, що союзництво не може вважатися по-справжньому міцним, якщо окремі країни не готові бути поруч у той момент, коли це потрібно Вашингтону.

Загострення між США і НАТО

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.

Причиною він назвав відмову частини союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.

Зокрема, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна не дозволить американським бортам використовувати свій повітряний простір під час операцій проти Ірану.

До цього Мадрид уже відмовив Вашингтону у праві використовувати спільні бази, звідки США довелося вивезти щонайменше 12 літаків-заправників. У відповідь Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією.

Крім того, за даними ЗМІ, Італія таємно відмовила американським бомбардувальникам у посадці на базі Сігонелла.

Франція, своєю чергою, не дозволила літакам із військовим вантажем, які прямували до Ізраїлю, пролетіти над своєю територією. Після цього Трамп заявив, що Париж повівся "дуже некорисно" в історії з ліквідацією "іранського м’ясника", і додав, що США "це запам’ятають".

Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни