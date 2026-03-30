Испания закрыла небо для самолетов США, атакующих Иран

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в ударах по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таким образом Мадрид пошел еще дальше после предыдущего отказа разрешить США использование совместных военных баз.

"Мы не даем разрешения ни на использование военных баз, ни на использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", - подчеркнула она.

Как отмечает El Pais со ссылкой на военные источники, закрытие воздушного пространства заставляет американские военные самолеты обходить Испанию на пути к целям на Ближнем Востоке.

В то же время это решение не распространяется на чрезвычайные ситуации.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо, комментируя возможное влияние этого решения на отношения с США, заявил, что оно является частью ранее принятой позиции правительства - не участвовать и не способствовать войне, которую в Мадриде считают начатой в одностороннем порядке и вопреки международному праву.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее уже был одним из самых активных критиков атак США и Израиля на Иран. Он называл эти удары безрассудными и незаконными.