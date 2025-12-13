Бабиш заявил, что Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины

Бабиш против помощи Украине

Напомним, в начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

После этого президент Чехии Петр Павел был вынужден поручить Бабишу сформировать правительство. Тот уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Бабиша новым премьер-министром.

Он также призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, отметив, что это важно как для безопасности самой Чехии, так и для ее будущих экономических возможностей.

Заметим, что Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины.

Более того, по его словам, она должна быть отменена.

В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

Кроме того, Бабиш сделал громкое заявление относительно поставок оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он подчеркнул, что Чехия помогала Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.