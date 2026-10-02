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WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения

16:03 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения Иллюстративное фото: Украина ударила по оккупантам баллистикой (Getty Images)
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Украина при помощи баллистической ракеты FP-7 собственного производства атаковала объект на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Информацию о цели украинской атаке изданию раскрыл неназванный источник.

"Для Украины это позитивное развитие событий, но многое зависит от характеристик и темпов, с которыми эти ракеты могут производиться", - отметил Майкл Кофман, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment.

Издание обратило внимание, что таким образом Украина присоединяется к списку примерно из дюжины стран, включая США, Китай, Францию, Иран и Россию, которые способны производить баллистические ракеты.

Первое боевое применение FP-7

Напомним, вчера, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские воины впервые применили для удара по врагу баллистическую ракету FP-7.

Также глава государства обнародовал видео пуска такой ракеты.

Информацию о том, куда целились украинские защитники, президент не раскрывал.

К слову, ракета FP-7 рассчитана на поражение наземных объектов на дистанции до 200 км. Она способна оснащаться боевой частью массой до 150 кг, а заявленная точность достигает 14 метров. Максимальная скорость ракеты составляет 1500 м/с, при этом она может подниматься на высоту до 65 км.

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