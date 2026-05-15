На АЗС изменения ценников: где подешевело топливо 15 мая

10:32 15.05.2026 Пт
3 мин
Стоимость упала сразу на 1 гривну на литре
aimg Мария Кучерявец
Фото: на АЗС упали цены на автогаз (Getty Images)
В Украине в пятницу, 15 мая, крупные сети автозаправочных станций сохранили стабильность цен на бензин и дизель. Однако на рынке автомобильного газа зафиксированы локальные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Главное:

  • Бензин - цены стабильны: стандартный А-95 на OKKO и WOG стоит 77,90 грн/л, на SOCAR - 77,99 грн/л; самое дешевое предложение у "Укрнафты" - 71,90 грн/л.
  • Дизель - без изменений за сутки: на OKKO и WOG обычное ДТ продают по 89,90 грн/л, на SOCAR - 89,99 грн/л, а в "Укрнафте" стандартный дизель стоит 86,90 грн/л.
  • Автогаз - единственное топливо, которое изменилось в цене: на АЗС OKKO и WOG стоимость за сутки упала сразу на гривну - до 48,90 грн/л.

Что изменилось в ценах на АЗС

OKKO и WOG удерживают цены на одинаковом уровне. Стоимость стандартного бензина А-95 Евро составляет 77,90 грн/л, а улучшенный бензин (Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.

Дизельное топливо (Евро) на станциях этих сетей стоит 89,90 грн/л, а его брендовые аналоги - 92,90 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 15 мая (инфографика РБК-Украина)

В сети SOCAR ценники традиционно остаются на несколько копеек выше: стандартный А-95 стоит 77,99 грн/л, фирменный NANO 95 - 81,99 грн/л, а ДТ NANO - 89,99 грн/л.

Государственная "Укрнафта" продолжает предлагать существенно более низкие цены. Бензин А-95 (как обычный, так и брендовый Energy) здесь можно приобрести за 71,90 грн/л, что на 6 гривен дешевле, чем на OKKO и WOG.

Единственным заметным изменением по сравнению с предыдущим днем, 14 мая, стало проседание стоимости сжиженного газа (LPG) в некоторых сетях. В частности, на АЗС OKKO и WOG ценник на автогаз за сутки упал сразу на гривну и составляет 48,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 15 мая, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,90 грн
  • Бензин А-95: 71,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
