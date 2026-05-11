Цены в опте падают: эксперт прогнозирует колебания на АЗС в пределах 1-2 гривен

19:17 11.05.2026 Пн
2 мин
Что будет с ценами на бензин и дизель на этой неделе?
aimg Иван Носальский aimg Дмитрий Левицкий aimg Сергей Куюн Эксперт
Фото: цены на украинских АЗС могут снизиться (Getty Images)
Ситуация с топливом в Украине остается стабильной. Украинские АЗС уже на этой неделе могут снизить цены, но не сильно.

Более подробно о том, что происходит на топливном рынке в Украине, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Устойчивость: Диверсификация поставок из Европы помогает рынку оставаться чувствительным к внешним изменениям без радикальных скачков.
  • Ресурсов достаточно: Рынок полностью обеспечен, никаких опасений относительно дефицита бензина или дизеля нет.
  • Опт давит вниз: Из-за снижения оптовых цен на АЗС ожидается падение стоимости топлива на 1-2 грн.

Как рассказал в комментарии изданию директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, ситуация на украинском рынке горючего остается абсолютно стабильной. Наблюдается ярко выраженный профицит всех видов топлива: бензина, дизеля и газа. Вопрос заключается только в стоимости.

Прогноз цен на неделю

По словам Куюна, прошедшая неделя показала характерную картину, когда после ожидаемого роста цены начали падать из-за резкого снижения стоимости в опте.

Эксперт считает, что на текущей неделе оптовые цены инерционно продолжают снижаться. В течение недели колебания на АЗС могут составлять 1-2 гривны в зависимости от сети.

Снижение цен будет происходить прежде всего в тех сетях, которые не успели отреагировать на падение опта на прошлой неделе.

Факторы влияния и диверсификация

Куюн обратил внимание, что мировые цены на нефть сейчас подрастают, однако внутренний рынок на это еще не отреагировал.

Дополнительным фактором устойчивости являются поставки из Венгрии и Словакии. Хотя они не изменят ценники (закупка идет по рыночным показателям), это усиливает конкуренцию и делает ценообразование объективным.

Ситуация на АЗС "Укрнафта"

Также эксперт прокомментировал резкое повышение цены на топливо 95 (Energy) на заправках "Укрнафты", которое произошло сегодня, 11 мая. По его словам, такой премиальный бензин - это маркетинговая позиция, которая не является решающей, ведь на нее приходится около 10% реализации.

"Это просто маркетинговая активность. Кстати, она не впервые у них проходит, кажется, они в течение последнего месяца это практикуют каждые выходные. То есть они на выходные сбрасывают (цену - ред.), в понедельник поднимают. Так я думаю, что вы просто вот как раз в этот понедельник и увидели", - сказал он.

Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
