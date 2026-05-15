На АЗС зміни цінників: де подешевшало пальне 15 травня
В Україні в п'ятницю, 15 травня, великі мережі автозаправних станцій зберегли стабільність цін на бензин та дизель. Проте на ринку автомобільного газу зафіксовано локальні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Головне:
- Бензин - ціни стабільні: стандартний А-95 на OKKO та WOG коштує 77,90 грн/л, на SOCAR - 77,99 грн/л; найдешевша пропозиція в "Укрнафти" - 71,90 грн/л.
- Дизель - без змін за добу: на OKKO та WOG звичайне ДП продають по 89,90 грн/л, на SOCAR - 89,99 грн/л, а в "Укрнафті" стандартний дизель коштує 86,90 грн/л.
- Автогаз - єдине пальне, яке змінилося в ціні: на АЗС OKKO та WOG вартість за добу впала одразу на гривню - до 48,90 грн/л.
Що змінилося в цінах на АЗС
OKKO та WOG утримують ціни на однаковому рівні. Вартість стандартного бензину А-95 Євро становить 77,90 грн/л, а покращений бензин (Pulls 95 та Mustang 95) обійдеться водіям у 80,90 грн/л.
Дизельне пальне (Євро) на станціях цих мереж коштує 89,90 грн/л, а його брендові аналоги - 92,90 грн/л.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 15 травня (інфографіка РБК-Україна)
У мережі SOCAR цінники традиційно залишаються на кілька копійок вищими: стандартний А-95 коштує 77,99 грн/л, фірмовий NANO 95 - 81,99 грн/л, а ДП NANO - 89,99 грн/л.
Державна "Укрнафта" продовжує пропонувати суттєво нижчі ціни. Бензин А-95 (як звичайний, так і брендовий Energy) тут можна придбати за 71,90 грн/л, що на 6 гривень дешевше, ніж на OKKO та WOG.
Єдиною помітною зміною у порівнянні з попереднім днем, 14 травня, стало просідання вартості скрапленого газу (LPG) у деяких мережах. Зокрема, на АЗС OKKO та WOG цінник на автогаз за добу впав одразу на гривню і становить 48,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 15 травня, п'ятниця
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Євро: 77,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,90 грн
- Бензин А-95: 71,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн