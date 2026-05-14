Деньги "сгорят": что надо сделать до 15 мая, чтобы не потерять свой "Нацкешбэк"

15:26 14.05.2026 Чт
2 мин
Как в "Дії" быстро подтвердить свое право на выплаты?
Василина Копытко
Начисления за апрель уже проходят обработку (фото: Евгений Котенко_Укринформ_Future Publishing GettyImages)
Участникам программы "Национальный кешбек" необходимо выбрать банковскую карту в приложении "Дія" для получения накопленных средств. Сделать это нужно до 15 мая, чтобы система смогла зачислить выплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Читайте также: Как получить кешбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция

Главное:

  • Дедлайн: выбрать карту для выплат необходимо до 15 мая.
  • Риски: если карта не выбрана, кешбэк за апрель и задолженности за предыдущие месяцы будут аннулированы.
  • Апрельские выплаты: начисления за апрель сейчас переходят в статус обработки.
  • Доплаты: если вы не получили средства за февраль или март, их добавят к следующей выплате.

Как выбрать карту в "Дії": пошаговая инструкция

Для того, чтобы получить накопленные средства, пользователям нужно выполнить несколько простых шагов в приложении:

  • Перейдите в раздел "Услуги" - "Национальный кешбек".
  • Нажмите "Выбрать карту" (кнопка в правом верхнем углу).
  • Выберите имеющуюся карту для выплат или откройте новую в одном из банков-партнеров.

Важно: если вы уже выбирали карту ранее и получали на нее кешбэк, дополнительно ничего делать не нужно - просто ожидайте уведомления.

Что будет с деньгами, если не успеть

Сейчас система проверяет суммы за апрель, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Тем не менее, по условиям программы, без выбранной карты в "Дії" выплата технически невозможна.

В случае игнорирования дедлайна, все накопленные суммы за предыдущие периоды не будут выведены на счет и аннулируются.

О программе

Координатором "Национального кешбека" является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Проект реализуется при участии Минцифры, ГНС и ряда уполномоченных банков. Операционными и технологическими партнерами выступают Mastercard и Visa.

Читайте также о том, что в Украине уже начали начислять выплаты по программе "Национальный кешбэк" за март. В частности, в этом месяце впервые начисляют деньги за топливо. Выплату получат почти 4,8 млн участников.

Ранее мы писали о том, что "Национальный кешбэк" будет работать по обновленному механизму. Размер выплат будет зависеть от категории товаров и продукции.

За Ермака начали вносить залог
