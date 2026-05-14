Деньги "сгорят": что надо сделать до 15 мая, чтобы не потерять свой "Нацкешбэк"

Участникам программы "Национальный кешбек" необходимо выбрать банковскую карту в приложении "Дія" для получения накопленных средств. Сделать это нужно до 15 мая, чтобы система смогла зачислить выплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Главное: Дедлайн: выбрать карту для выплат необходимо до 15 мая.

выбрать карту для выплат необходимо до 15 мая. Риски: если карта не выбрана, кешбэк за апрель и задолженности за предыдущие месяцы будут аннулированы.

если карта не выбрана, кешбэк за апрель и задолженности за предыдущие месяцы будут аннулированы. Апрельские выплаты: начисления за апрель сейчас переходят в статус обработки.

начисления за апрель сейчас переходят в статус обработки. Доплаты: если вы не получили средства за февраль или март, их добавят к следующей выплате.

Как выбрать карту в "Дії": пошаговая инструкция

Для того, чтобы получить накопленные средства, пользователям нужно выполнить несколько простых шагов в приложении:

Перейдите в раздел "Услуги" - "Национальный кешбек" .

. Нажмите "Выбрать карту" (кнопка в правом верхнем углу).

(кнопка в правом верхнем углу). Выберите имеющуюся карту для выплат или откройте новую в одном из банков-партнеров.

Важно: если вы уже выбирали карту ранее и получали на нее кешбэк, дополнительно ничего делать не нужно - просто ожидайте уведомления.

Что будет с деньгами, если не успеть

Сейчас система проверяет суммы за апрель, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Тем не менее, по условиям программы, без выбранной карты в "Дії" выплата технически невозможна.

В случае игнорирования дедлайна, все накопленные суммы за предыдущие периоды не будут выведены на счет и аннулируются.

О программе

Координатором "Национального кешбека" является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Проект реализуется при участии Минцифры, ГНС и ряда уполномоченных банков. Операционными и технологическими партнерами выступают Mastercard и Visa.