Деньги "сгорят": что надо сделать до 15 мая, чтобы не потерять свой "Нацкешбэк"
Участникам программы "Национальный кешбек" необходимо выбрать банковскую карту в приложении "Дія" для получения накопленных средств. Сделать это нужно до 15 мая, чтобы система смогла зачислить выплаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
- Дедлайн: выбрать карту для выплат необходимо до 15 мая.
- Риски: если карта не выбрана, кешбэк за апрель и задолженности за предыдущие месяцы будут аннулированы.
- Апрельские выплаты: начисления за апрель сейчас переходят в статус обработки.
- Доплаты: если вы не получили средства за февраль или март, их добавят к следующей выплате.
Как выбрать карту в "Дії": пошаговая инструкция
Для того, чтобы получить накопленные средства, пользователям нужно выполнить несколько простых шагов в приложении:
- Перейдите в раздел "Услуги" - "Национальный кешбек".
- Нажмите "Выбрать карту" (кнопка в правом верхнем углу).
- Выберите имеющуюся карту для выплат или откройте новую в одном из банков-партнеров.
Важно: если вы уже выбирали карту ранее и получали на нее кешбэк, дополнительно ничего делать не нужно - просто ожидайте уведомления.
Что будет с деньгами, если не успеть
Сейчас система проверяет суммы за апрель, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Тем не менее, по условиям программы, без выбранной карты в "Дії" выплата технически невозможна.
В случае игнорирования дедлайна, все накопленные суммы за предыдущие периоды не будут выведены на счет и аннулируются.
О программе
Координатором "Национального кешбека" является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Проект реализуется при участии Минцифры, ГНС и ряда уполномоченных банков. Операционными и технологическими партнерами выступают Mastercard и Visa.
Читайте также о том, что в Украине уже начали начислять выплаты по программе "Национальный кешбэк" за март. В частности, в этом месяце впервые начисляют деньги за топливо. Выплату получат почти 4,8 млн участников.
Ранее мы писали о том, что "Национальный кешбэк" будет работать по обновленному механизму. Размер выплат будет зависеть от категории товаров и продукции.