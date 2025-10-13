В Нежине РФ ударила по промышленному предприятию: произошел пожар
В ночь на понедельник, 13 октября, под российский обстрел попал город Нежин, что в Черниговской области. Там враг попал в предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и городской совет Нежина.
Что говорят в ГСЧС
По данным ГСЧС, в результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие. Было зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. В результате удара возник пожар.
"Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня", - сказано в сообщении.
В то же время городской совет Нежина не раскрыл подробностей относительно ночного обстрела.
Что говорят в ОВА
Как сообщили в Черниговской ОВА, за прошедшие сутки враг 36 раз обстреливал регион. Под атаками оказались 23 населенных пункта. Большинство обстрелов - преимущественно FPV-дронами и сбросами с БпЛА в приграничье. Также армия РФ применяла ударные дроны различных модификаций.
Вчера в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.
А в Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.
В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли.
Обстрелы 13 октября
Вечером 12 октября российские войска запустили несколько групп ударных дронов, а ночью по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Вражеские беспилотники заметили в разных регионах Украины. Около двух часов ночи в Одесской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате атаки возник масштабный пожар - пламя охватило более 5 тысяч квадратных метров складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы.
Под ударом дронов этой ночью оказался также Харьков.
По данным Воздушных сил, этой ночью Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.