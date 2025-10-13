ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Нежине РФ ударила по промышленному предприятию: произошел пожар

Нежин, Понедельник 13 октября 2025 09:59
UA EN RU
В Нежине РФ ударила по промышленному предприятию: произошел пожар Фото: последствия обстрела Нежина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 13 октября, под российский обстрел попал город Нежин, что в Черниговской области. Там враг попал в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и городской совет Нежина.

Что говорят в ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие. Было зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. В результате удара возник пожар.

"Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня", - сказано в сообщении.

В то же время городской совет Нежина не раскрыл подробностей относительно ночного обстрела.

Фото: последствия обстрела Нежина (t.me/dsns_telegram)

Что говорят в ОВА

Как сообщили в Черниговской ОВА, за прошедшие сутки враг 36 раз обстреливал регион. Под атаками оказались 23 населенных пункта. Большинство обстрелов - преимущественно FPV-дронами и сбросами с БпЛА в приграничье. Также армия РФ применяла ударные дроны различных модификаций.

Вчера в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

А в Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли.

Обстрелы 13 октября

Вечером 12 октября российские войска запустили несколько групп ударных дронов, а ночью по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Вражеские беспилотники заметили в разных регионах Украины. Около двух часов ночи в Одесской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате атаки возник масштабный пожар - пламя охватило более 5 тысяч квадратных метров складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы.

Под ударом дронов этой ночью оказался также Харьков.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нежин Война в Украине Черниговская область ГСЧС
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит