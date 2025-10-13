ua en ru
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери

Понедельник 13 октября 2025
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Автор: Наталья Кава

Сегодня на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 1-го корпуса НГУ "Азов".

По данным подразделения, враг бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, среди которых были БМП, МТЛБ и танки. Российские войска пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово.

Во время боев украинские подразделения уничтожили 9 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 3 танка и 3 мотоцикла. Потери противника достигли 78 военнослужащих.

Как отмечают в "Азове", россияне снова применили типичную тактику: в первой волне наступления действовали мотоциклисты, за которыми двигалась бронетехника с десантом. Используя системы радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов, враг пытался высадить пехоту в населенных пунктах, чтобы закрепиться и развить наступление.

Впрочем, благодаря заблаговременному минированию территории, а также скоординированным действиям артиллерии, Нацгвардии, подразделений беспилотных систем и ВСУ, атака была полностью сорвана.

В командовании поблагодарили военных Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Национальной гвардии, Сухопутных войск, Воздушных сил, ГПСУ, Сил беспилотных систем, Сил логистики и поддержки за мужество и профессионализм во время отражения штурма.

Добропольское контрнаступление

Напомним, в сентябре украинские Силы обороны перехватили инициативу на Добропольском направлении и начали контрнаступательные действия.

Как сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, с начала этой операции в Донецкой области удалось освободить более 180 квадратных километров территории.

Кроме того, значительную часть местности украинские подразделения зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп, восстановив контроль над рядом стратегических позиций.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорке, что украинским воинам во время контрнаступления удалось окружить 1000 российских солдат.

