Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике-2025

Названы лауреаты премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля. Ее присудили Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о достижениях лауреатов

Американец Мокир получил премию за "за определение предпосылок устойчивого роста с помощью технологического прогресса".

А француз Агион и американец Ховитт "за теорию устойчивого роста с помощью творческого разрушения".

Так, Мокир использовал исторические источники, чтобы выяснить, как стал возможным устойчивый экономический рост - когда он превратился в "новую норму". Он показал, что для непрерывного процесса инноваций недостаточно просто знать, что что-то работает - нужно также понимать, почему оно работает, иметь научное объяснение.

Именно этого часто не хватало до промышленной революции, из-за чего было трудно развивать новые открытия и изобретения. Мокир также подчеркивал важность открытости общества к новым идеям и готовности к изменениям.

Агион и Ховитт также исследовали механизмы устойчивого роста. В своей статье 1992 года они создали математическую модель явления, которое назвали "творческим разрушением", когда на рынок выходит новый, лучший продукт, а компании, продающие старые товары, теряют позиции.

Инновация является "творческой", потому что приносит что-то новое, но одновременно "разрушительной" ведь технология предшественников становится устаревшей.

Лауреаты по-разному показали, что творческое разрушение неизбежно создает конфликты, которые нужно урегулировать конструктивно. Иначе инновации будут блокировать те компании или группы интересов, которые боятся потерять свои преимущества.

Кто получил "Нобеля" по экономике в прошлом году

Премию Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2024 году получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон "за исследование влияния общественных институтов на экономическое процветание".

Ученые показали, что разница в благосостоянии стран часто объясняется тем, какие институты сформировались во время колонизации. Там, где власть строилась на эксплуатации и отсутствии прав, развитие тормозилось. Зато инклюзивные институты - с защитой прав и участием граждан - создавали условия для устойчивого роста.

Исследователи также доказали: когда элиты пытаются удержать власть, игнорируя запрос на изменения, революции становятся неизбежными. Единственным путем к стабильности остается передача власти и установление демократии.