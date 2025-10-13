Путина можно заставить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский
Лидер Кремля Владимир Путин надеется использовать террор, чтобы сломать режим сопротивления Украины. Но этого невозможно допустить - необходимо принять решение о поставках систем ПВО и ракет в ближайшее время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Он отметил, что война на Ближнем Востоке наконец заканчивается, и это свидетельствует о том, что после стольких жертв есть реальный шанс на мир. Однако война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности.
"Путина можно заставить к миру - как и любого другого террориста. Даже ХАМАС сейчас готовится освободить заложников. Если это возможно, то Путина также можно заставить к восстановлению мира", - говорит Зеленский.
По его мнению, остановив Россию сейчас страны НАТО не только помогут себе, но и избавят своих лидеров от необходимости делать то, что делает Зеленский.
"До наступления зимы Путин надеется использовать этот террор, чтобы сломать наш режим сопротивления. Мы не можем этого допустить. Поэтому я призываю вас выступать в своих парламентах и правительствах за усиление противовоздушной обороны и ракет, которые нам нужны. И решение по системам и ракетам нужно принять в ближайшие недели", - сказал Зеленский.
Также Зеленский напомнил, что вчера обсуждал с президентом США Дональдом Трампом системы Patriot, ракеты Tomahawk, необходимое Украине энергетическое оборудование и необходимость остановить партнеров, которые покупают российскую нефть.
"Даже если венгры утверждают, что это способствует их шансам на выборах, в долгосрочной перспективе это подрывает безопасность их страны и Европы. Для Путина каждый миллиард имеет значение. Нельзя быть частью свободного мира и одновременно поддерживать тех, кто хочет его уничтожить", - подчеркнул президент.
Tomahawk для Украины
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk фактически уже принято. Зеленский в ответ выразил надежду, что получение этих ракет заставит Россию "протрезветь" и согласиться на переговоры.
В России же на это заявление отреагировали эмоционально, назвав его "серьезным ударом" по так называемым российско-американским отношениям.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что передача Украине Tomahawk якобы может вызвать "новый виток эскалации", поскольку эти ракеты "могут иметь ядерное оснащение".
Путин же нафантазировал, что Россия планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны на фоне сообщений США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.