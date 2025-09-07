Украину и Азербайджан рассудит греческий арбитр: с ним "сине-желтые" вылетели с Евро

Поединок квалификации чемпионата мира-2026 между сборной Азербайджана и национальной командой Украины рассудит бригада арбитров из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Кто будет судить игру

Матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября в Баку. Поединок примет Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главным арбитром встречи станет Вассилис Фоттиас. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАР будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.

Что известно о Фоттиасе

36-летний арбитр из города Пелла. Матчи греческой Суперлиги судит с 2018 года. В еврокубках дебютировал в 2021 году, на уровне сборных - в 2023-м.

Фоттиас еще не работал на крупных турнирах. Сейчас его пик - судейство молодежного Евро-2025, где ему доверили один из полуфиналов (Англия - Нидерланды).

Как судил украинские команды

На взрослом уровне украинские коллективы и греческий судья еще не пересекались. Однако были четыре игры в юношеских (U-19) и молодежных (U-21) турнирах. В них отечественные сборные одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

Последняя встреча украинских футболистов с греческим арбитром произошла в июне текущего года на молодежном чемпионате Европы. Фоттиас судил матч групповой стадии Украина - Нидерланды, в котором наша команда потерпела поражение (0:2). Именно после него "сине-желтые" потеряли шансы на продолжение борьбы и вылетели из турнира.

Интересно, что в том матче принимали участие пятеро игроков (Михавко, Ярмолюк, Волошин, Очеретько и Ванат), которые сейчас готовятся к встрече с Азербайджаном в составе национальной команды Украины.