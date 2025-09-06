Аргентина, Бразилия и еще 15 сборных уже пробились на чемпионат мира-2026
На чемпионат мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике, уже квалифицировались 17 национальных сборных. Среди них есть как гранды мирового футбола, так и дебютанты турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
17 команд уже с путевками на мундиаль
Квалификация на мужской чемпионат мира-2026 продолжается на разных континентах, однако уже известны первые участники финальной части.
Автоматические места получили хозяева турнира - США, Канада и Мексика.
К ним присоединились Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия, Новая Зеландия и Марокко.
Особое внимание привлекают команды Узбекистана и Иордании, которые впервые в истории сыграют на мундиале.
Также среди квалифицированных - действующий чемпион мира Аргентина и постоянные фавориты Бразилия и Германия Южной Америки - Уругвай и Колумбия.
Список участников ЧМ-2026
- Европа (0/16): квалификация продолжается
- Африка (1/9): Марокко
- Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия
- Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Эквадор
- Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океания (1/1): Новая Зеландия
- Победители плейоф (0/2): определятся позже
Таким образом, уже определены 17 из 48 участников будущего турнира.
Турнир с новым форматом
Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, где сыграют 48 сборных. С 1998-го по 2022 год мундиале проходили в формате 32 команд.
Финальная часть пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. Матч-открытие состоится в Мехико, а финал - в Нью-Йорке. Это будет уже 23-й чемпионат мира по футболу.
Украина начала борьбу за путевку
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва уже стартовала в квалификации к ЧМ-2026. В первом матче "сине-желтые" уступили сборной Франции.
Впереди команду ждут ключевые игры, результат которых определит, сможет ли Украина пробиться на главный футбольный турнир планеты.
Ранее мы писали, что Лионель Месси сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины.
Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.