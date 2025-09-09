Кто сыграет против Азербайджана: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора ЧМ-2026
Национальная сборная Украины определилась с составом игроков на матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. В заявку попали 23 футболиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УАФ в соцсети Telegram.
Кто вошел в состав сборной Украины
Украинская ассоциация футбола опубликовала официальный список игроков, которые смогут выйти на поле во втором матче отборочного турнира.
Среди вызванных - ведущие футболисты европейских клубов и представители украинской Премьер-Лиги.
Вратари:
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
- Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
Защитники:
- Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля ("Шахтер")
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Илья Забарный (ПСЖ, Франция)
- Александр Сваток ("Остин", США)
Полузащитники:
- Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье")
- Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия)
- Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
- Иван Калюжный ("Металлист 1925")
- Николай Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)
Нападающие:
-
Артем Довбик ("Рома", Италия)
-
Владислав Ванат ("Жирона", Испания)
В состав снова не попал защитник Владислав Дубинчак, который пропустил и стартовый матч квалификации против Франции.
Когда состоится матч Азербайджан - Украина
Поединок отбора на чемпионат мира-2026 между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.
Для "сине-желтых" это будет шанс получить первые очки в группе после поражения в стартовом матче от Франции со счетом 0:2.
Турнирная ситуация в группе
После первого тура Украина занимает третье место в своей группе. Исландия лидирует благодаря уверенной победе над Азербайджаном со счетом 5:0. Франция идет второй, одолев Украину (2:0).
Турнирная таблица выглядит так:
- Исландия - 3 очка (1 матч), разница голов 5:0
- Франция - 3 (1), 2:0
- Украина - 0 (1), 0:2
- Азербайджан - 0 (1), 0:5
Ранее мы писали, где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2026 бесплатно.
Также читайте об истории противостояний Украины и сборной Азербайджана.