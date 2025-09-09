Кто сыграет против Азербайджана: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора ЧМ-2026

Национальная сборная Украины определилась с составом игроков на матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. В заявку попали 23 футболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УАФ в соцсети Telegram .

Кто вошел в состав сборной Украины

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальный список игроков, которые смогут выйти на поле во втором матче отборочного турнира.

Среди вызванных - ведущие футболисты европейских клубов и представители украинской Премьер-Лиги.

Вратари:

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)

Защитники:

Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля ("Шахтер")

Тарас Михавко ("Динамо")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Илья Забарный (ПСЖ, Франция)

Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье")

Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия)

Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Иван Калюжный ("Металлист 1925")

Николай Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")

Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие:

Артем Довбик ("Рома", Италия)

Владислав Ванат ("Жирона", Испания)

В состав снова не попал защитник Владислав Дубинчак, который пропустил и стартовый матч квалификации против Франции.

Когда состоится матч Азербайджан - Украина

Поединок отбора на чемпионат мира-2026 между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет шанс получить первые очки в группе после поражения в стартовом матче от Франции со счетом 0:2.

Турнирная ситуация в группе

После первого тура Украина занимает третье место в своей группе. Исландия лидирует благодаря уверенной победе над Азербайджаном со счетом 5:0. Франция идет второй, одолев Украину (2:0).

Турнирная таблица выглядит так: