Азербайджан - Украина в отборе на ЧМ-2026: стартовые составы команд

Сергей Ребров и Айхан Аббасов определились со стартовыми составами на матч Азербайджан - Украина в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Азербайджана и Украины .

Кто выйдет на поле

Игра пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Очеретько, Калюжный - Зубков, Бондаренко, Судаков - Ванат.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

На поле стадиона в Баку футболисты Украины выйдут в желтом комплекте формы. Азербайджан также выбрал свой основной, синий комплект.

Главным арбитром встречи станет Вассилис Фоттиас. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАР будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.

Где и когда смотреть матч

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:

"Оптимальная"

"Спорт"

"Максимальная"

MEGOPACK N+S

Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Футбольный вечер стартует в 18:00, когда начнется традиционная аналитическая студия. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан - Украина прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.