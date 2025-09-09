ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Азербайджан - Украина в отборе на ЧМ-2026: стартовые составы команд

Баку, Вторник 09 сентября 2025 17:45
UA EN RU
Азербайджан - Украина в отборе на ЧМ-2026: стартовые составы команд Фото: Матч начнется вскоре (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сергей Ребров и Айхан Аббасов определились со стартовыми составами на матч Азербайджан - Украина в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Азербайджана и Украины.

Кто выйдет на поле

Игра пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Очеретько, Калюжный - Зубков, Бондаренко, Судаков - Ванат.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

На поле стадиона в Баку футболисты Украины выйдут в желтом комплекте формы. Азербайджан также выбрал свой основной, синий комплект.

Главным арбитром встречи станет Вассилис Фоттиас. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАР будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.

Где и когда смотреть матч

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:

  • "Оптимальная"
  • "Спорт"
  • "Максимальная"
  • MEGOPACK N+S

Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Футбольный вечер стартует в 18:00, когда начнется традиционная аналитическая студия. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан - Украина прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины