Азербайджан - Украина в отборе на ЧМ-2026: стартовые составы команд
Сергей Ребров и Айхан Аббасов определились со стартовыми составами на матч Азербайджан - Украина в квалификации чемпионата мира 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Азербайджана и Украины.
Кто выйдет на поле
Игра пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.
Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Очеретько, Калюжный - Зубков, Бондаренко, Судаков - Ванат.
Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.
На поле стадиона в Баку футболисты Украины выйдут в желтом комплекте формы. Азербайджан также выбрал свой основной, синий комплект.
Главным арбитром встречи станет Вассилис Фоттиас. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАР будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.
Где и когда смотреть матч
Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:
- "Оптимальная"
- "Спорт"
- "Максимальная"
- MEGOPACK N+S
Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.
Футбольный вечер стартует в 18:00, когда начнется традиционная аналитическая студия. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
Сам матч Азербайджан - Украина прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.