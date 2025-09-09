ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026: стартові склади команд

Баку, Вівторок 09 вересня 2025 17:45
UA EN RU
Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026: стартові склади команд Фото: Матч розпочнеться незабаром (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сергій Ребров та Айхан Аббасов визначилися зі стартовими складами на матч Азербайджан – Україна в кваліфікацї чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд Азербайджану та України.

Хто вийде на поле

Гра пройде у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Трубін - Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Очеретько, Калюжний – Зубков, Бондаренко, Судаков – Ванат.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

На поле стадіону в Баку футболісти України вийдуть у жовтому комплекті форми. Азербайджан також обрав свій основний, синій комплект.

Стартовий склад Азербайджану: Магомедалієв – Г. Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв – Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде – Емрелі, Дадашов.

Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026: стартові склади команд

Головним арбітром зустрічі стане Вассіліс Фоттіас. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос. Усі представники Феміди - з Греції.

Де і коли дивитися матч

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Пряма трансляція буде доступна за однією з передплат:

  • "Оптимальна"
  • "Спорт"
  • "Максимальна"
  • MEGOPACK N+S

Крім того, дивитися матч Азербайджан – Україна онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Футбольний вечір стартує о 18:00, коли розпочнеться традиційна аналітична студія. Її ведучим буде Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан – Україна прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Як здобути путівку на ЧС-2026

Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагається з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

У першому турі "синьо-жовті" в номінально домашньому поєдинку в польському Вроцлаві поступилися Франції (0:2). У паралельній грі азербайджанці зазнали нищівної поразки у гостях від Ісландії (0:5). Після цього збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша.

У відборі кожна збірна зіграє по шість поєдинків. Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше розповіли все, що потрібно знати перед матчем Азербайджан – Україна у відборі ЧС-2026.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Сергій Ребров
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України