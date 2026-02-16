Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк: есть пострадавшие (фото)

В воскресенье, 15 февраля, около 07:20 пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовщины.
Согласно данным полицейских, 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
"В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в заявлении.
Фото: ДТП на Львовщине (facebook.com/MVS.LVIV)
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.
Ранее, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.
До этого, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.
Кроме того, 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 транспортных средств. ДТП существенно осложнило движение в направлении Вышгорода.
Также 2 января в Сумской области столкнулись легковушка и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего травмы получили пять человек.