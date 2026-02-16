RU

Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк: есть пострадавшие (фото)

Фото: водитель не справился с управлением и автобус вылетел с трассы (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 15 февраля, около 07:20 пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района.

Согласно данным полицейских, 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

"В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в заявлении.

 

Фото: ДТП на Львовщине (facebook.com/MVS.LVIV)

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Другие ДТП в Украине

Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

Ранее, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

До этого, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.

Кроме того, 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 транспортных средств. ДТП существенно осложнило движение в направлении Вышгорода.

Также 2 января в Сумской области столкнулись легковушка и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего травмы получили пять человек.

