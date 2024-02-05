Атака РФ по Кривому Рогу и назначение Федорова главой Запорожской ОВА: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 3 февраля:

Новости за 4 февраля:

По данным ISW, бойцы ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении.

Польша выделила кредит на совместное с Украиной оружейное производство, об этом заявили в Офисе президента.

"Вагнеровцы" продолжают обучать белорусских военных. Вряд ли главарь белорусского режима Александр Лукашенко будет использовать наемников ППК "Вагнера" за пределами их компетенции.

Обстрелы и блекаут в Кривом Роге

В ночь на субботу, 3 февраля, российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными дронами-камикадзе "Шахед". Несколько БПЛА попали в объекты энергетической инфраструктуры, загорелись пожары, без света в регионе оказались около 15 тысяч человек.

Позже энергетики возобновили электроснабжение в Криворожском районе. Захватчики снова попытались атаковать район и город ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".

После обстрела города в Минэнерго заявили о возобновлении захватчиками атак энергоинфраструктуры в прифронтовых районах.

МИД передал официальную ноту протеста Никарагуа из-за визита делегации РФ из Крыма

В МИД отмечают, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство, а также нормы международного права, в частности, Устав ООН.

Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа состоялся 23 января 2024 года.

Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ, - источники

Наши источники сообщают, что два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Избивая по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета", – сообщает источник.

Дуда усомнился в деоккупации Крыма. Посол Украины напомнил ему, что это общая задача

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым, но считает, что Украине удастся вернуть Донецк и Луганск.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым - это территория Украины, а деоккупация полуострова - "наша общая задача и обязательства перед свободным миром".

Эстония передала Украине новый пакет помощи. В него вошли противотанковые ракеты Javelin.

Минобороны Эстонии сообщило, что в предоставленный пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника, а также водолазное снаряжение.

Точного объема, времени прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.

Сырский съездил на позиции под Купянск: на всех участках тяжелые бои, враг подтягивает резервы

"Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов разведки", - рассказал генерал.

За полгода из Украины зерно экспортировало 661 судно в 32 страны мира, - Кубраков

"За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. 14,3 млн тонн - это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - рассказал министр.

В Минобороны призвали как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации

"Обсуждение законопроекта в демократическом государстве - это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что идет война и у нас нет много времени. Поэтому очень хотелось, чтобы как можно быстрее мы начали двигаться, чтобы было голосование за законопроект", - заявил представитель Минобороны Илларион Павлюк.

Атака на энергетику в Кривом Роге была самой массовой за год, - "Укрэнерго"

Как отмечается, через неделю кафиры трижды атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Ремонтным бригадам пришлось дважды возвращать свет потребителям в регионе.

Фактически это были первые отключения света в Украине после воздушных атак с начала отопительного сезона.

ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области, бой длился полтора часа

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, произошел прорыв российской ВРГ в районе Глуховской общины.

По итогам полуторачасового боя врага удалось отбросить на территорию РФ, кафиры понесли потери.

Ивана Федорова назначили главой Запорожской ОВА

Следует заметить, что Зеленский посетил Запорожье и провел там совещание с силовиками, а также представил Ивана Федорова как новоназначенного главу Запорожской областной государственной администрации.

Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, - спикер сейма Латвии

"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И потому хочу подчеркнуть, что война за Украину – это борьба за мир во всем мире", - отметила Дайгу Миериня.

США и Япония впервые определили Китай гипотетическим врагом во время учений, - Kyodo

Ранее для врага использовалось условное название, но в этот раз, как сообщили правительственные источники Kyodo, врагом был избран Китай.

Считается, что министерство обороны Японии классифицировало этот сценарий как специальную тайну.

В Польше предупредили о "незапланированных военных действиях" вдоль границы с РФ и Беларусью

В Польше выдано навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью. В предупреждении говорится о возможности "незапланированной военной деятельности".

Предупреждение будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Программа на 50 млрд. евро от ЕС. В правительстве рассказали, когда Украина получит первые средства

Украина рассчитывает получить первые средства от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд. евро уже в марте 2024 года.

Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского. Были близкие разрывы, – Никифоров

"Это Роботино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", – сказал пресс-секретарь президента Никифоров в комментарии РБК-Украина.