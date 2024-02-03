Сырский съездил на позиции под Купянск: на всех участках тяжелые бои, враг подтягивает резервы

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на фронте возле Купянска остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои, а враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

"Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов разведки", - написал Сырский.

Сырский заявил, что сейчас главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.

Фото: Сырский съездил на позиции под Купянск (t.me/osirskiy)

Боевые действия под Купянском

Напомним, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, свидетельствует об этом количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

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