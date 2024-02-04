США и Япония впервые определили Китай гипотетическим врагом во время учений, - Kyodo

США и Япония впервые назвали Китай гипотетическим врагом во время своих совместных командно-штабных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo .

Военные учения по компьютерному моделированию, которые начались 1 февраля и продлятся до четверга, предполагают чрезвычайную ситуацию на Тайване. Ранее для врага использовалось условное название, но в этот раз, как сообщили правительственные источники Kyodo, врагом был выбран Китай.

Кроме того, ранее во время учений использовали карты, несколько отличающиеся от топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки планов, а в этот раз использовались неизмененные версии.

Считается, что министерство обороны Японии классифицировало этот сценарий как специальную тайну. В то же время в Kyodo напомнили, что начальник Объединенного штаба министерства обороны Японии Йосихиде Йосида заявлял на пресс-конференции 25 января, что учения "не предусматривают определенную страну или регион".

"Этот шаг отражает обостренное чувство срочности, поскольку растет обеспокоенность, что Китай может принять меры в отношении Тайваня через несколько лет на фоне роста геополитической напряженности", - добавили в Kyodo.

Угроза нападения Китая на Тайвань

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Как заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс, у американской разведки данные, что китайский лидер Си Цзиньпин готовит армию к вторжению в Тайвань до 2027 года.

Аналитики американского Bloomberg оценивают, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, омрачающего удар от войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.

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