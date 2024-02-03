В Кривом Роге из-за атаки дронов были попадания и пожары, без света тысячи людей

В Кривом Роге в результате российской атаки с применением дронов-камикадзе "Шахед" есть попадания и пожары. Противник бил по объекту энергетической инфраструктуры города, и теперь без света в регионе почти 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской области Сергея Лысака и начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

Представитель администрации отметил, что 5 дронов противника были уничтожены в небе над областью силами и средствами ПВО ВСУ.

"Однако, произошло и несколько попаданий. Возникли два пожара. Без света в районе почти 15000 человек. А еще - две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - рассказал. Лысак.

Как уточнил Вилкул, по состоянию на 7 утра 7500 абонентов обесточены в Металлургическом районе.

"Обесточена котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали" - это Металлургический, часть Саксаганского и Долгинцевского района", - рассказал он.

В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

В Кривом Роге вводят графики отключений

Позже Глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул объявил о введении энергетиками графиков аварийных отключений.

Он уточнил, что они будут по тому алгоритму, что и в прошлом году во время "блэкаутов" в городе и регионе.

"Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - говорится в сообщении.

Также была обнародована интерактивная карта Пунктов несокрушимости, которых создано 213. У них для граждан есть электричество, тепло и т.д.

Артиллерийский обстрел Днепропетровской области

В ОВА также рассказали, что в Никопольском районе войска РФ ночью избивали из тяжелой артиллерии по общинам. В результате вражеских ударов повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

"Повсюду обошлось без погибших и пострадавших", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрелов в Никопольском районе 3 февраля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля и в ночь на 3 февраля российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки, в частности, прогремели взрывы в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что по предварительной информации есть попадания в Миргородском районе, и пострадавших нет.

Позже ночью войска РФ запустили еще несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Несколько раз враг направлял их для ударов, в частности, по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.

Утром в командовании ВС ВСУ сообщили, что війска РФ запустили по Украине этой ночью 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силами и средствами ПВО было ликвидировано 9 беспилотников врага.