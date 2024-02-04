ua en ru
Вс, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского

Роботино, Воскресенье 04 февраля 2024 21:06
UA EN RU
Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Россияне обстреливали населенный пункт Роботино в Запорожской области, когда там находился президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Это Роботино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", - сказал Никифоров.

Визит Зеленского в Роботино.

Сегодня стало известно о визите Зеленского в населенный пункт Роботино, который находится прямо на линии фронта в Запорожской области.

В частности, глава государства посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады, защищающей населенный пункт, освобожденный от оккупантов в августе 2023 года.

После этого Зеленский провел совещание по ситуации на фронте и ситуации с безопасностью в Запорожской области. А также представил нового главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, который был недавно назначен на эту должность.

Поездка Зеленского в Кривой Рог

После визита в Запорожье глава государства отправился в Кривой Рог. Там Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры.

Президент также поблагодарил всех, кто оперативно помогал возобновить энергоснабжение после недавних ударов России по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская область
NEWS
Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского
Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва