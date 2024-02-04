Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского
Россияне обстреливали населенный пункт Роботино в Запорожской области, когда там находился президент Владимир Зеленский.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Это Роботино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", - сказал Никифоров.
Визит Зеленского в Роботино.
Сегодня стало известно о визите Зеленского в населенный пункт Роботино, который находится прямо на линии фронта в Запорожской области.
В частности, глава государства посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады, защищающей населенный пункт, освобожденный от оккупантов в августе 2023 года.
После этого Зеленский провел совещание по ситуации на фронте и ситуации с безопасностью в Запорожской области. А также представил нового главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, который был недавно назначен на эту должность.
Поездка Зеленского в Кривой Рог
После визита в Запорожье глава государства отправился в Кривой Рог. Там Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры.
Президент также поблагодарил всех, кто оперативно помогал возобновить энергоснабжение после недавних ударов России по территории Украины.
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