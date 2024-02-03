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В Криворожском районе вернули свет, но РФ снова пыталась ударить ракетой

Кривой Рог, Суббота 03 февраля 2024 17:19
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В Криворожском районе вернули свет, но РФ снова пыталась ударить ракетой Фото: россияне снова пытались ударить ракетой по Криворожскому району (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате российских обстрелов. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожцев ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Днепровские сети и Воздушное командование "Восток".

Как рассказали в ДТЭК, энергетики вернули свет всем жителям Кривого Рога и района, чьи дома остались обесточенными из-за российской атаки. Ночью были повреждены энергетические объекты, в результате чего без света находились более 60 тысяч семей.

"На данный момент энергетики заживили все инфраструктурные объекты. И вернули свет всем жителям Криворожья", - отметили в компании.

Однако после 16:00 в Кривом Роге сегодня снова слышали взрывы. Как выяснилось, россияне пытались атаковать Криворожский район управляемой авиационной ракетой Х-59, но ее сбили воины Воздушного командования "Восток".

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей.

В Кривом Роге из-за обстрела был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.

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Кривой Рог ракетный удар
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