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В Польше предупредили о "незапланированных военных действиях" вдоль границы с РФ и Беларусью

Польша, Воскресенье 04 февраля 2024 17:20
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В Польше предупредили о "незапланированных военных действиях" вдоль границы с РФ и Беларусью Фото: поляков предупредили о незапланированных военных действиях возле РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше выдано навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью. В предупреждении говорится о возможности "незапланированной военной деятельности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши в Twitter.

Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

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NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

"Навигационные предупреждения - незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности - рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", - пояснили в оперативном командовании.

Российская угроза для НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Европейские чиновники уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого издания Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Более подробно об этом, военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

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