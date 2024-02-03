За полгода из Украины зерно экспортировало 661 судно в 32 страны мира, - Кубраков

Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. 14,3 млн тонн - это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - рассказал Кубраков.

По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн тонн – этот показатель почти равен довоенному уровню.

Кубраков отметил, что порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.

"Зерновой коридор"

Напомним, в середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из одесских портов. Сейчас эта цифра гораздо больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.