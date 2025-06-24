Атака РФ на Киев и область и визиты Зеленского в Британию: новости за 23 июня

Российская Федерация нанесла массированный удар по Киеву и области. А президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 23 июня - в материале РБК-Украина.
Как сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге, Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США).
В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Британию. Целью поездки является углубление оборонного сотрудничества.
Во время визита президент встретился с:
В ночь на 23 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, а также атаковала Киевскую область. В результате обстрелов зафиксированы пожары, повреждения домов и авто, а также есть пострадавшие.
Главное:
Кабинет министров возложил обязанности главы Государственной налоговой службы Украины на первого заместителя ГНС Лесю Карнаух. Она будет исполнять обязанности временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС.
Назначение произошло после того, как руководитель ГНС Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины. Он возглавлял налоговую с декабря 2024 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы сделали это, потому что Европейский Союз... хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировали на его странице в Facebook.
Как рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк, покушение готовил военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - активизировали. Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс.
"Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", - отметил Малюк.
По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были работники лицея. Под завалами могут быть люди.
"Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - заявил президент.
"Наши европейские и канадские союзники активизировали свои действия и уже пообещали, что в течение первых трех месяцев этого года они предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности на сумму более 35 миллиардов евро на будущий год", - рассказал генсек НАТО Марк Рютте.
Удар организовали подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией.
"Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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