Под ударом Киев и область: главное о массированной атаке РФ и какие последствия

В ночь на 23 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, а также атаковала Киевскую область. В результате обстрела зафиксированы пожары, повреждения домов и авто, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации, мэра Киева Виталия Кличко и канал главы Киевской ОВА Николая Калашника .

В частности, начиная с вечера 22 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Впоследствии официально стало известно, что основной целью РФ в эту ночь является столица.

Уже в 23:53 в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего было слышно много серий взрывов. Позже, в 02:40, враг запустил баллистические ракеты, из-за чего раздались мощные звуки взрывов. Кроме того, ближе к утру, в 04:00, в Киеве снова раздались взрывы на фоне фиксации скоростных целей.

В результате обстрелов известно о пожарах, повреждениях домов, авто, выхода из одной из станций метро, а также пострадавших. Причем не только в столице, но и в области. Подробнее о последствиях атаки рассказываем ниже.

Киев

Голосеевский район

По состоянию на 03:30 известно, что в Голосеевском районе зафиксировано повреждение 2 авто и бизнес-центра. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

Деснянский район

В этом районе возникла воронка во дворе жилого дома. Без пожара.

Дарницкий район

Здесь поврежден 2-этажный жилой дом. Без пожара и, предварительно, без пострадавших.

Соломенский район:

В Соломенском районе было слышно много взрывов, по крайней мере звуков. Последствия атаки зафиксированы по меньшей мере на 5 локациях.

В частности, повреждены бизнес-центр, учебное заведение. Значительное количество выбитых окон.

Святошинский район

Здесь последствия атаки по меньшей мере на 4 локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения.

Уже в 04:25 стало известно, что в Святошинском районе трое пострадавших. Вследствие падения обломков в районе горят авто.

Отдельно начальник КГВА Тимур Ткаченко написал, что во время атаки РФ был поврежден один из выходов станции метро "Святошин", а также прилегающая территория - остановка.

Он уточнил, что здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, никого не госпитализировали.

"Стиль россиян неизменен - бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов. Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий - это российский стиль", - подчеркнул он.

Шевченковский район

"В Шевченковском районе горит многоквартирный дом. Устанавливаем информацию о пострадавших", - написал Ткаченко в 04:29.

Подольский район

"Пожар также в нежилом здании в Подольском районе", - проинформировал Кличко по состоянию на 04:30.

Также Ткаченко рассказывал, что здесь в районе из-за атаки РФ загорелся автомобиль. Кстати, сообщение было именно тогда, когда враг второй раз запустил по Киеву ракеты, а именно - под утро.

Пострадавшие

"Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 года. Пострадавшие госпитализированы", - информация от КГВА по состоянию на 03:30.

Уже в 04:25 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на эту минуту количество пострадавших возросло до 5.

Киевская область

В Киевской области в результате атаки РФ пострадали три района региона - Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский.

В частности, в Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения", - сообщил Калашник.

В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.