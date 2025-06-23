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Зеленский прибыл в Британию: известна программа визита

Понедельник 23 июня 2025 13:32
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Зеленский прибыл в Британию: известна программа визита Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Британию. Целью поездки является углубление оборонного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова во время разговора с журналистами.

По словам Никифорова, во время визита президент встретится с:

  • Королем Чарльзом III;
  • премьер-министром Киром Стармером;
  • спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

В том же числе Зеленский пообщается с украинскими бойцами, которые проходят подготовку в Британии, и представителями аналитических центров.

Поддержка Украины со стороны Британии

Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации заняла решительную позицию по поддержке Украины. Лондон предоставляет военную, финансовую и дипломатическую помощь, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.

В то же время поддержка Лондона имеет и стратегический характер, в частности в вопросе укрепления общей безопасности и будущего восстановления Украины.

Во время последнего заседания "Рамштайн", которое состоялось в начале июня, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов. Это позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025-м.

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