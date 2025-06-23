Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ: хотят дешевых нефти и газа

Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венгрия и Словакия поддерживают теплые отношения с Москвой продолжают покупать российский газ нефть.

"Мы сделали это, потому что Европейский Союз... хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали ранее", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook.

18-й пакет

Еврокомиссия 10 июня предложила новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Пакет нацелен на доходы Москвы от энергоносителей, ее банки и военную промышленность.

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Европейская комиссия не найдет решения ситуации, с которой Словакия столкнется, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Для одобрения предложений по санкциям требуется единогласие в блоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять с повестки дня вопрос о запрете на поставки российских энергоносителей из-за ожидаемого роста цен на энергоносители после бомбардировок Ирана США.

По данным опроса опроса Центра Разумкова, в 2025 году единственной европейской страной, которая воспринимается как враждебная, остается Венгрия. К ней негативно относятся 52,0% украинцев,

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