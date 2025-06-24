Атака РФ на Київ та область та візити Зеленського до Британії: новини за 23 червня

Російська Федерація завдала масованого удару по Києву та області. А президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 23 червня - у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі, Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США).
До пакету увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії. Метою поїздки є поглиблення оборонної співпраці.
Під час візиту президент зустрівся з:
В ніч на 23 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, а також атакувала Київську область. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, пошкодження будинків і авто, а також є постраждалі.
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Кабінет міністрів поклав обов'язки голови Державної податкової служби України на першу заступницю ДПС Лесю Карнаух. Вона буде виконувати обов'язки тимчасово, до призначення в установленому порядку голови ДПС.
Призначення відбулося після того, як керівник ДПС Руслан Кравченко став генеральним прокурором України. Він очолював податкову з грудня 2024 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми зробили це, тому що Європейський Союз... хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше", - сказав Сійярто на пресконференції, яку транслювали на його сторінці в Facebook.
Як розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк, замах готував військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його - активізували. Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс.
"Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", - зазначив Малюк.
За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було - зараз канікули. Але були працівники ліцею. Під завалами можуть бути люди.
"Жоден із таких російських ударів не є випадковим - російська армія точно знає, куди бʼє. І це - демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи - усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - заявив президент.
"Наші європейські та канадські союзники активізували свої дії і вже пообіцяли, що протягом перших трьох місяців цього року вони нададуть Україні додаткову допомогу в галузі безпеки на суму понад 35 мільярдів євро на майбутній рік", - розповів генсек НАТО Марк Рютте.
Удар організували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією.
"Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
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