Атака РФ на Київ та область та візити Зеленського до Британії: новини за 23 червня

Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад 9 млн доларів

Як повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі, Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США).

До пакету увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Зеленський прибув до Британії: відома програма візиту

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії. Метою поїздки є поглиблення оборонної співпраці.

Під час візиту президент зустрівся з:

Королем Чарльзом III;

прем'єр-міністром Кіром Стармером;

спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

Під ударом Київ та область: головне про масовану атаку РФ і які наслідки

В ніч на 23 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, а також атакувала Київську область. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, пошкодження будинків і авто, а також є постраждалі.

Головне:

основною метою РФ були Київ і Київська область;

ворог здійснив комбіновану атаку. Ракети запускав двічі;

внаслідок атаки постраждало багато районів Києва, відомо про понад 15 постраждалих;

у Київській області зафіксували пошкодження в трьох районах, загинула жінка.

Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби

Кабінет міністрів поклав обов'язки голови Державної податкової служби України на першу заступницю ДПС Лесю Карнаух. Вона буде виконувати обов'язки тимчасово, до призначення в установленому порядку голови ДПС.

Призначення відбулося після того, як керівник ДПС Руслан Кравченко став генеральним прокурором України. Він очолював податкову з грудня 2024 року.

Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми зробили це, тому що Європейський Союз... хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше", - сказав Сійярто на пресконференції, яку транслювали на його сторінці в Facebook.

У Польщі запобігли замахові на Зеленського в аеропорту Жешува, - Малюк

Як розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк, замах готував військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його - активізували. Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс.



"Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", - зазначив Малюк.

Зеленський відреагував на удар по Білгород-Дністровському

За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було - зараз канікули. Але були працівники ліцею. Під завалами можуть бути люди.



"Жоден із таких російських ударів не є випадковим - російська армія точно знає, куди бʼє. І це - демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи - усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - заявив президент.

Україна отримає цього року зброї на 35 млрд євро: які країни передадуть допомогу

"Наші європейські та канадські союзники активізували свої дії і вже пообіцяли, що протягом перших трьох місяців цього року вони нададуть Україні додаткову допомогу в галузі безпеки на суму понад 35 мільярдів євро на майбутній рік", - розповів генсек НАТО Марк Рютте.

Українські захисники вдарили по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області

Удар організували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією.

"Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.