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Удар баллистикой по лицею в Белгород-Днестровском: среди раненых есть школьники

Белгород-Днестровский, Понедельник 23 июня 2025 17:59
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Удар баллистикой по лицею в Белгород-Днестровском: среди раненых есть школьники Фото: РФ ударила по Белгород-Днестровскому (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 июня, ударили баллистическими ракетами по лицею в Белгород-Днестровском. Среди пострадавших есть два 11-классника.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Кипер отметил, что по лицею два "прилета" баллистики. В учебном заведении находились только те дети, которые пришли забрать вещи и помочь по хозяйственным вопросам. В общем в здании находилось около 18 человек.

"12 раненых, 9 в среднем состоянии, 3 в тяжелом состоянии, среди них двое 11-классников. Один из них - чемпион Украины по боксу, который учился в этой школе", - рассказал глава ОВА.

Он добавил, что спасательные работы продолжаются. Пока точно неизвестно, есть ли кто-то под завалами. Все экстренные службы привлечены к разбору завалов.

Кипер рассказал, что двое погибших являются сотрудниками лицея - это завуч и заведующий хозяйством, который как раз и занимался подготовкой заведения к новому сезону.

Атака на Белгород-Днестровский

Напомним, об ударе российских оккупантов по лицею в Белгород-Днестровском официально стало известно около 15:10.

После этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки здание лицея фактически разрушено.

Согласно последним данным, было известно о двух погибших и 12 раненых.

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