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Кабмин назначил временную руководительницу Налоговой службы

Украина, Понедельник 23 июня 2025 14:04
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Кабмин назначил временную руководительницу Налоговой службы Фото: Леся Карнаух (facebook com lkarnauh)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров возложил обязанности главы Государственной налоговой службы Украины на первого заместителя ГНС Лесю Карнаух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 18 июня 2025 г. № 593-р.

Карнаух будет исполнять обязанности временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС.

Назначение произошло после того, как руководитель ГНС Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины. Он возглавлял налоговую с декабря 2024 года.

Что известно о Карнух

Карнаух стала первым заместителем председателя ГНС в начале мая 2025 года. Отмечалось, что она получила задание модернизировать Государственную налоговую службу путем цифровизации, аналитики и повышения уровня взаимодействия с бизнесом. На сайте ГНС информация о ней отсутствует.

Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины. С июля 2023 года до назначения в ГНС - заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

ГНС

ГНС вторым по численности государственным органом (после Пенсионного фонда). В налоговой работают 19,5 тысяч человек. В центральном аппарате работает 1,5 тысяч человек, средняя зарплата - 62,4 тысячи гривен в апреле 2025 года.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) - это центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной налоговой политики, а также политики по администрированию единого социального взноса.

ГНС администрирует большинство государственных и местных налогов, таких как НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на доходы физических лиц и другие.

ГНС образована в 2019 году путем реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Подчиняется Министерству финансов Украины. Имеет территориальные органы в областях и крупных городах. Возглавляется председателем, которого назначает Кабинет министров Украины.

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