ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более 9 млн долларов

Понедельник 23 июня 2025 11:43
UA EN RU
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более 9 млн долларов Фото: премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон (flickr.com)
Автор: Владислава Ткаченко

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Новой Зеландии.

Об этом сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге.

В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.

В частности, 4 млн новозеландских долларов (2,3 млн США) направят в многонациональные фонды, обеспечивающие Украину летальной и нелетальной помощью - Фонд безопасности поддержки НАТО (NSATU) и "Коалиция дронов", которую координируют Великобритания и Латвия.

"Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и Индо-Тихоокеанского. Мы должны продолжать сотрудничать с другими членами международного сообщества, чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, который служит всем нашим интересам", - подчеркнул Питерс.

Еще 7 млн новозеландских долларов (4,1 млн долларов США) пойдут на поддержку пострадавших общин внутри Украины, а 1 млн (593 тыс. долларов США) - на помощь украинцам, которые нашли приют в соседних странах.

"Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", - заявил премьер Лаксон.

Также в Веллингтоне напомнили о недавно введенных санкциях против российского "теневого флота" и лиц, причастных к продолжению войны.

"Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - добавил министр иностранных дел.

Помощь Украине от Новой Зеландии

С начала жестокой и неспровоцированной агрессии России против Украины, Новая Зеландия продемонстрировала свою решительную поддержку украинскому народу.

Правительство Новой Зеландии ввело жесткие санкции, заморозив активы, связанные с Россией.

Кроме того, Веллингтон ввел санкции в отношении 100 граждан России. Эти лица, которые способствуют режиму российского диктатора Владимира Путина или причастны к преступлениям против Украины, не смогут въехать на территорию Новой Зеландии.

Новая Зеландия предоставляет Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь. В феврале 2024 года было объявлено о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 25,9 млн новозеландских долларов (что эквивалентно 16,9 млн долларов США).

19 июня Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и КНДР. Под экономические ограничения попали физические лица, а также суда "теневого флота".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Новая Зеландия Война в Украине
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде