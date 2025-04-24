Атака РФ на Киев: есть жертвы, более 50 пострадавших, среди них - шестеро детей

Около 03:30 мэр сообщил о 41 пострадавшем, в том числе - 5 детях. Он уточнил, что им оказывается вся необходимая помощь.

А уже через несколько минут обновил данные о пострадавших.

"Один человек погиб. 50 пострадали. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе 6 детей. А 15-м оказали помощь на месте", - написал он.

Обновлено в 03:55

Кличко сообщил, что в Киеве уже двое погибших в результате масштабного обстрела.

"54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых - один ребенок.

Обстрел Киева

Сегодня ночью столица Украины подверглась комбинированному массированному удару врага. Сначала россияне запустили ударные дроны типа "Шахед" а затем баллистические ракеты.

В столице, по словам мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме. Есть разрушения, под завалами могут находиться люди.

О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Масштабный обстрел 24 апреля

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об угрозе новой волны ракет, запущенных со стратегической авиации РФ.

Под обстрелом оказалась и Киевская область, там зафиксированы пожары в трех районах. Уже есть первые фото с последствиями обстрела.

Также россияне атаковали Павлоград, что в Днепропетровской области.

И нанесли сначала ракетного, а затем и дронового удара по городу Харьков.