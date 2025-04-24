Атака РФ на Киев: есть жертвы, более 50 пострадавших, среди них - шестеро детей

В ночь на сегодня российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате удара пострадали более 50 человек, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко в Telegram.
Около 03:30 мэр сообщил о 41 пострадавшем, в том числе - 5 детях. Он уточнил, что им оказывается вся необходимая помощь.
А уже через несколько минут обновил данные о пострадавших.
"Один человек погиб. 50 пострадали. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе 6 детей. А 15-м оказали помощь на месте", - написал он.
Обновлено в 03:55
Кличко сообщил, что в Киеве уже двое погибших в результате масштабного обстрела.
"54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых - один ребенок.
Сегодня ночью столица Украины подверглась комбинированному массированному удару врага. Сначала россияне запустили ударные дроны типа "Шахед" а затем баллистические ракеты.
В столице, по словам мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме. Есть разрушения, под завалами могут находиться люди.
О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.
Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об угрозе новой волны ракет, запущенных со стратегической авиации РФ.
Под обстрелом оказалась и Киевская область, там зафиксированы пожары в трех районах. Уже есть первые фото с последствиями обстрела.
Также россияне атаковали Павлоград, что в Днепропетровской области.
И нанесли сначала ракетного, а затем и дронового удара по городу Харьков.
РБК-Украина собрало все что известно о массированном обстреле Украины.
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