ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Массированный обстрел Киева: в столице уже пять пострадавших, среди них 3-летний ребенок

Четверг 24 апреля 2025 02:02
UA EN RU
Массированный обстрел Киева: в столице уже пять пострадавших, среди них 3-летний ребенок Иллюстративное фото: россияне обстреляли Киев 24 апреля, есть раненые (facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью Киев подвергся масштабному комбинированному удару со стороны Российской Федерации. В столице известно уже о пострадавших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

По его словам, столица была под комбинированной атакой баллистики и "Шахедов". Угроза от россиян будет сохраняться в течение ближайших часов.

По состоянию на 01:40:

  • Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки;
  • Шевченковский район: четыре пожара;
  • Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях.

"Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок",- написал Ткаченко.

Сейчас известно о попадании по гражданской инфраструктуре.

В то же время мэр города Виталий Кличко уточнил, что ребенок был госпитализирован в Святошинском районе и ему три года.

Масштабный обстрел 24 апреля

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Россияне применили баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

Также Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет, которые россияне запустили со стратегической авиации.

Известно, что взрывы раздавались в Киеве и Харькове.

О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина. Известно, что в Святошинском районе начался пожар в жилом доме.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди", - написал Кличко.

Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению