Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе пожар в жилом доме, люди под завалами

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В Святошинском районе начался пожар в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди", - написал он.

По словам городского главы, на месте удара работают спасатели и медики.

Он отметил, что в Святошинском районе госпитализировали ребенка и еще одного пострадавшего.