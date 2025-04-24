Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе пожар в жилом доме, люди под завалами
Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В Святошинском районе начался пожар в жилом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди", - написал он.
По словам городского главы, на месте удара работают спасатели и медики.
Он отметил, что в Святошинском районе госпитализировали ребенка и еще одного пострадавшего.
Удар по Киеву
Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью запустили по Украине ракеты и ударные беспилотники.
Позже стало известно, что Киев находится под комбинированной атакой, в том числе с применением баллистических ракет.
По состоянию на сейчас воздушная тревога из-за угрозы ударов объявлена по всей Украине.
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