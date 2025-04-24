Киев, Харьков и не только. РФ атакует Украину дронами и ракетами: что известно

В ночь на 24 апреля Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались по меньшей мере в Киеве и Харькове.

РБК-Украина собрало основу информацию, что известно по состоянию на сейчас.

Вражеская атака

Начиная с вечера 23 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в воздушном пространстве страны были зафиксированы дроны.

С наступлением новых суток, воздушную тревогу объявили по всей Украине. В частности, в Украину залетали новые группы "Шахедов", а с юга враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме того, россияне запустили баллистику.

После этого по меньшей мере в Киеве и Харькове раздавались мощные звуки взрывов. Зафиксированы прилеты и не только. Подробнее далее.

Что известно об атаке РФ по Киеву

Примерно в 00:01 мэр Киева Виталий Кличко написал, что в столице работает ПВО по вражеским беспилотникам. Впоследствии стало известно, что на столицу летят крылатые ракеты и баллистика.

После взрывов стало известно, что в нескольких регионах столицы были зафиксированы падения обломков, возгорание зданий и авто.

По состоянию на 01:33 было известно Кличко сообщил о последствиях атаки РФ следующее:

в Голосеевском районе падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили;

в Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание;

в Святошинском - предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто;

в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.

Через несколько минут он проинформировал, что в Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Кроме того, в нежилых помещениях в Шевченковском и Святошинском районах зафиксированы пожары.

Что известно о последствиях обстрела по Харькову

Примерно в 01:05 стало известно, что в направлении Харькова летят ракеты. В частности, баллистика по востоку. Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что город был атакован ракетами. Примерно через 20 минут раздались повторные взрывы.