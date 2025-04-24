Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
Российские военные массированно обстреляли Киев ударными дронами "Шахед" и баллистическими ракетами. В городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.
В 01:11 Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе столицы.
Впоследствии от сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районе.
Обновлено 01:20
В 01:20 Ткаченко сообщил о предварительно возгорании жилого дома в Святошинском районе, в Голосеевском горят автомобили.
В Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений.
В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.
Обновлено 01:27
По данным Ткаченко, еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.
Обновлено 01:33
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вероятно обломков БПЛА возле жилого дома в Голосеевском районе. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили.
Кроме того, по данным мэра, в Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание.
"В Святошинском - предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто", - написал Кличко.
Он также добавил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.
Обновлено 01:39
В Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка.
"Пожары в нежилых помещениях в Шевченковском и Святошинском районах. Экстренные службы направляются на места", - сообщил Кличко.
Обновлено 01:44
В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.
Обновлено 01:52
Кличко сообщил, что медики госпитализировали еще одного пострадавшего в Святошинском районе.
Кроме того, по словам мэра, в Подольском районе в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.
Также в Подольском районе в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.
Массированная воздушная атака на Украину
В ночь на 24 апреля российский агрессор атаковал Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными дронами.
С вечера захватчики запустили ударные дроны "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
После полуночи российские военные запустили из акватории Черного моря ракеты "Калибр".
Впоследствии в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.
Около часа ночи в Киеве начали раздаваться мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, баллистические ракеты и часть ракет "Калибр".
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