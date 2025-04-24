Россияне ударили по Павлограду

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью атаковали Павлоград. Это произошло во время массированного удара РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram .

Стоит заметить, что ранее мониторинговые каналы сообщали об ударе баллистическими ракетами по Павлограду. Пока что официальные лица такую информацию не подтверждали.

При этом Лысак призвал жителей Днепропетровской области находится в безопасных местах, поскольку угроза российских ударов сохраняется.

"Павлоград снова под вражеской атакой", - написал он, не уточнив деталей.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

По состоянию на сейчас известно о том, что оккупанты запускали ракеты "Калибр", баллистику и беспилотники "Шахед".

В Киеве из-за такой атаки уже более 20 пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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