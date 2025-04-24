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Россияне ударили по Павлограду

Павлоград, Четверг 24 апреля 2025 03:18
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Россияне ударили по Павлограду Иллюстративное фото: Россия ударила по Павлограду (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью атаковали Павлоград. Это произошло во время массированного удара РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Павлоград снова под вражеской атакой", - написал он, не уточнив деталей.

При этом Лысак призвал жителей Днепропетровской области находится в безопасных местах, поскольку угроза российских ударов сохраняется.

Стоит заметить, что ранее мониторинговые каналы сообщали об ударе баллистическими ракетами по Павлограду. Пока что официальные лица такую информацию не подтверждали.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

По состоянию на сейчас известно о том, что оккупанты запускали ракеты "Калибр", баллистику и беспилотники "Шахед".

В Киеве из-за такой атаки уже более 20 пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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Павлоград Днепропетровская область Война в Украине Ракетный удар
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