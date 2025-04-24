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Появились первые фото последствий ночной атаки РФ на Киевскую область

Четверг 24 апреля 2025 02:20
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Появились первые фото последствий ночной атаки РФ на Киевскую область Фото: последствия атаки на Киевскую область 24 апреля (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Наталья Кава

Киевская область в ночь на четверг, 24 апреля, оказалась под обстрелом российской армии. В трех районах региона зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Telegram.

По его данным, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.

В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Там обнаружен пожар в магазине. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

Фото: последствия атаки на Киевскую область 24 апреля (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Вышгородском районе возник пожар в лесу. А в Броварском районе - пожар травяного настила.

"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается", - написал Калашук.

Масштабный обстрел 24 апреля

Российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел территории Украины, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты типа "Калибр" и ударные беспилотники.

Воздушные силы Украины сообщают также об угрозе крылатых ракет, выпущенных из стратегической авиации РФ. По состоянию на сейчас известно о взрывах, прозвучавших в Киеве и Харькове.

О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.

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