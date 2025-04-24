Появились первые фото последствий ночной атаки РФ на Киевскую область
Киевская область в ночь на четверг, 24 апреля, оказалась под обстрелом российской армии. В трех районах региона зафиксированы пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Telegram.
По его данным, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.
В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Там обнаружен пожар в магазине. Информация о пострадавших среди населения не поступала.
В Вышгородском районе возник пожар в лесу. А в Броварском районе - пожар травяного настила.
"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается", - написал Калашук.
Масштабный обстрел 24 апреля
Российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел территории Украины, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты типа "Калибр" и ударные беспилотники.
Воздушные силы Украины сообщают также об угрозе крылатых ракет, выпущенных из стратегической авиации РФ. По состоянию на сейчас известно о взрывах, прозвучавших в Киеве и Харькове.
О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.