Харьков под массовой атакой "Шахедов": в городе взрывы один за другим

Украинский город Харьков второй раз за эту ночь находится под масштабными обстрелами российской армии. На этот раз россияне запустили ударные дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram.

Около 03:05 Терехов сообщил, что Харьков находится под повторным обстрелом и призвал местных находиться в укрытиях.

"Теперь Харьков под атакой вражеских дронов. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть "Шахеды". Будьте осторожны", - написал он.

По данным корреспондента РБК-Украина, в Харькове в течение последних 20 минут было слышно уже семь взрывов.

Обновлено в 03:40.

По словам председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, уже более получаса город находится под ударами вражеских БпЛА.

Удары по Харькову

Напомним, за несколько часов до этого россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Терехов уточнил, что россияне нанесли семь ракетных ударов по городу. Есть информация о повреждениях в нескольких районах города.

Обстрел Украины 24 апреля

Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты типа "Калибр" и ударные дроны.

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе новой волны обстрелов - враг выпустил ракеты с бортов стратегической авиации.

Серия взрывов прогремела в Киеве и Харькове. В столице, по данным мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме. Есть повреждения, под завалами могут оставаться люди.